Taşova SYDV'den 17 aileye tavuk desteği - Son Dakika

Taşova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi 17 aileye 595 tavuk hibe edildi.

Kaymakam Mustafa Berk Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, her aileye 35'er tavuk hibe edildiğini söyledi.

Köylerde yaşayan vatandaşların organik yumurta üreterek aile bütçelerine katkı sağlamalarını hedeflediklerini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Köylerimizde yaşayan çiftçi ailelerin ekonomik durumlarına katkı sağlamak ve organik üretimi yaygınlaştırmak için böyle bir çalışmayı hayata geçirdik. Organik tarım ve hayvancılık köylerimizin yeniden canlanmasını sağlarken ekonomik anlamda da çiftçilerimizi rahatlatacaktır. Ayrıca üretilecek yumurtaların ilçemizde kurulan Hünerli Eller Kadın Kooperatifi tarafından alımı yapılarak, köylülerimizin ürettiği yumurtalara alım garantisi sağlanmış olacaktır."