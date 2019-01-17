Taşova Sydv'den 9 Bin 678 Kişiye Yardım
41 dakika önce
Taşova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) geçen yıl 9 bin 678 ihtiyaç sahibine yardım edildi.
Taşova
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) geçen yıl 9 bin 678 ihtiyaç sahibine yardım edildi.
Kaymakam Okan Yenidünya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
Geçen yıl SYDV tarafından 9 bin 678 ihtiyaç sahibine barınma, yakacak, gıda ve eğitim yardımda bulunduklarını anlatan Yenidünya, ayni ve nakdi yardımların 2 milyon 687 bin lira değerinde olduğunu belirtti.
Yenidünya, yardımların devam edeceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:30 Kaynak: AA
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