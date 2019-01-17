Son Dakika Haberleri: Taşova Sydv'den 9 Bin 678 Kişiye Yardım

Taşova Sydv'den 9 Bin 678 Kişiye Yardım

41 dakika önce

Taşova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) geçen yıl 9 bin 678 ihtiyaç sahibine yardım edildi.

Taşova Sydv'den 9 Bin 678 Kişiye Yardım, System.String[]
Taşova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) geçen yıl 9 bin 678 ihtiyaç sahibine yardım edildi.

Kaymakam Okan Yenidünya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.


Geçen yıl SYDV tarafından 9 bin 678 ihtiyaç sahibine barınma, yakacak, gıda ve eğitim yardımda bulunduklarını anlatan Yenidünya, ayni ve nakdi yardımların 2 milyon 687 bin lira değerinde olduğunu belirtti.


Yenidünya, yardımların devam edeceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:30 Kaynak: AA

Taşova, Güncel
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