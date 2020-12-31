Taşova SYDV Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı - Son Dakika

Taşova SYDV Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı
31.12.2020 14:43
Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında (SYDV) 1 yıl süreyle görev yapacak mütevelli heyeti üyeleri seçildi.
Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında (SYDV) 1 yıl süreyle görev yapacak mütevelli heyeti üyeleri seçildi.
Taşova Müftülüğünde yapılan seçim sonucunda Geydoğan Köyü Muhtarı İlhami Köybaşı, Sanayi Mahallesi Muhtarı Mahir Uçar ve Türk Kızılay Derneği temsilcisi Ömer Sayar üyeliğe seçildi.
Yeni seçilen üyelere başarılar dileyen Kaymakam Mustafa Berk Çelik, vakıf mütevelli heyetinin büyük fedakarlık göstererek gerek köylerde gerekse ilçe merkezinde çalışmalarını titizlikle ve hakkaniyet içinde sürdürdüğünü söyledi.
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