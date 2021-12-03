Taşova SYDV Mütevelli Heyeti seçimi yapıldı - Son Dakika

Yeni seçilen üyelere başarılar dileyen Taşova SYDV Müdürü Barış Gündüz, vakıf mütevelli heyetinin gerek köylerde gerekse ilçe merkezinde çalışmalarını titizlikle ve hakkaniyet içinde sürdürdüğünü söyledi.

Taşova Müftülüğünde yapılan seçim sonucunda Geydoğan Köyü Muhtarı İlhami Köybaşı, Yeni Mahallesi Muhtarı Alim Tural ve Mübadiller Derneği Başkanı Mustafa Garip üyeliğe seçildi.

Taşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında (SYDV) 1 yıl süreyle görev yapacak mütevelli heyeti üyeleri seçildi.

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