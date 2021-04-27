Taşova TOKİ'de anahtar teslim töreni - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde yapımı tamamlanan 1. Etap TOKİ Konutlarının anahtar teslim süreci tamamlandı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk'ün çabaları sonucu ihaleye çıkarılan ve yapımı tamamlanan Taşova 1. etap TOKİ projesinde anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. TOKİ konutlarında vatandaşların anahtarlarını teslim almaları sonrasında TOKİ yöneticilerinden vatandaşların evlerine yerleşme ile ilgili durumları öğrenen Başkan Öztürk, yöneticilerle bir süre durum değerlendirmesi yaptı. Görüşme sonunda TOKİ yöneticileri Belediye Başkanı Bayram Öztürk'e böylesine önemli bir projeye imza atmasından dolayı teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Bayram Öztürk konu ile ilgili, "Taşova'mıza Toplu Konut İdaresi tarafından 158 konut, 1 ticaret merkezi ve spor alanlarından oluşan TOKİ projesini kazandırarak barınma ihtiyacına önemli katkılar sağlamış olduk. TOKİ projesinin Taşova'da hayata geçirilmesiyle halkımızın mutluluğuna ortak olduk. Vatandaşlarımız burada kira öder gibi ev sahibi oldular. Rabb'im güle güle oturmayı nasip etsin" dedi. - AMASYA