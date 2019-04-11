Taşova ve Suluova'da Belediye Meclis Toplantıları Yapıldı

Taşova ve Suluova belediyelerinde meclis toplantıları yapıldı.

Taşova ve Suluova belediyelerinde meclis toplantıları yapıldı.



Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk başkanlığında düzenlen toplantıda gündemde olan maddeler görüşülerek karara bağlandı.



Öztürk, yaptığı açıklamada, yeni dönemde Taşova'ya yakışır hizmetler yürütecekleri belirterek, "Birlik beraberlik içinde, güzellikler içinde güzel bir dönemimiz olsun. Hem genç hem de tecrübeli bir ekibimiz var. Birbirimize katkı vererek bu beş yılı da sağlıkla, sıhhatle güzel işlerle tamamlarız. Amacımız tüm meclis üyeleri ile birlikte ilçemizi daha modern ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmaktır." dedi.



Suluova



Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Partiden 10, MHP'den ise 5 meclis üyesi katıldı.



Yeni dönemin hayırlı olmasını dileyen Üçok, önceki 5 yıllık dönemde görev alan meclis üyelerine teşekkür etti.



Üçok, önceki dönemdeki belediye meclisinin çok uyumlu çalıştığını ve kararların yüzde 90 oy birliği ile çıktığını, yeni 5 yıllık dönemde görev alan belediye meclis üyelerinin de ilçenin kalkınması ve gelişmesi adına yine uyumlu ve etkili çalışmalara imza atacağına inandığını ifade etti.



Daha sonra gündemdeki 18 madde görüşülerek karara bağlandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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