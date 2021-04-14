Taşova'ya hayvan barınağı yapılıyor - Son Dakika

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, yapımı devam hayvan barınağı inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Çelik, insanlar kadar hayvanların da yaşama hakkına sahip olduğunu ve hayvanların sorumluluğunun insanların üzerinde olduğunu söyledi.

Barınak çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Çelik, "Öncelikle oluşturulacak olan rehabilitasyon merkezinde gerçekten ilgi ve alaka ile canlarımızın her türlü bakım, kısırlaştırma, ilaçlama gibi çalışmaları yapılarak bu dostlarımızın daha sağlıklı olarak yaşamlarını devam ettirmeleri sağlanacaktır. Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Bayram Öztürk ise Taşova'da önemli bir ihtiyacın giderileceğini, barınağın kısa sürede hizmete açılacağını ifade etti.