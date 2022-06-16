Taşova YEG Derneğinden kadın kooperatifine makine desteği - Son Dakika
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Taşova YEG Derneğinden kadın kooperatifine makine desteği

16.06.2022 16:43
Taşova YEG Derneğinden kadın kooperatifine makine desteği

Taşova Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği, Hünerli Eller Kadın Kooperatifine makine desteğinde bulundu.

Taşova Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği, Hünerli Eller Kadın Kooperatifine makine desteğinde bulundu.

Kooperatif merkezinde düzenlenen teslim töreninde konuşan YEG Derneği Başkanı Kadir Aydoğan, kırsalda yaşayan kadınların emek yoğunluklu işlerini kolaylaştırmak, üretim kapasitesini artırmak ve kırsalda yaşayan kadınların emeğini ekonomiye kazandırmak için kadınlara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Üreten kadınların her zaman yanında olduklarını belirten Aydoğan, "Saatte 70 ila 100 kilogram kapasiteli erişte kesme makinesi ile üretilen yöresel ürünlerin raf ömrünü uzatmak, bakliyat ve kurutulmuş ürünlerin ambalajlanması amaçlı vakum makinelerini Hünerli Eller Kadın Kooperatifimize teslim ettik." dedi.

Hünerli Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Emine Özcan ise makineler sayesinde işlerini daha hızlı yapabileceklerini, üretimlerini de artıracaklarını vurgulayarak, YEG Derneğine teşekkür etti.

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YORUMLAR
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Kaynak: AA

Aydoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taşova YEG Derneğinden kadın kooperatifine makine desteği - Son Dakika

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