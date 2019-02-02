Son Dakika Haberleri: Taşova Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Taşova Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu Yapıldı

1 saat önce

Taşova Ziraat Odası 7. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Hasan Dikmen yeniden seçildi.

Taşova Ziraat Odası Olağan Genel Kurulu Yapıldı, System.String[]
Taşova Ziraat Odası 7. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Hasan Dikmen yeniden seçildi.


Taşova Öğretmenevi'nde yapılan genel kurulda mevcut başkan Dikmen ile Abdülkadir Akgül başkanlık için yarıştı.

Oy kullanan 70 delegeden 44'ünün oyunu alan Dikmen, beşinci kez başkanlığa getirildi. Akgül'ün 24 oyda kaldığı seçimde 2 oy da geçersiz sayıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:58 Kaynak: AA

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