Taşpınar: Stratejik ürün buğdayda acil önlem alınmalı
16 dakika önce
Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, "Buğdayı, kıraç alanların ürünü ya da münavebe ürünü olarak görülmekten kurtarmak, tercih edilir bir ürün haline getirmek gerekir" dedi.
Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, "Buğdayı, kıraç alanların ürünü ya da münavebe ürünü olarak görülmekten kurtarmak, tercih edilir bir ürün haline getirmek gerekir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:02
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