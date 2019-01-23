Taşpınar: Stratejik ürün buğdayda acil önlem alınmalı

Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, "Buğdayı, kıraç alanların ürünü ya da münavebe ürünü olarak görülmekten kurtarmak, tercih edilir bir ürün haline getirmek gerekir" dedi.

Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, "Buğdayı, kıraç alanların ürünü ya da münavebe ürünü olarak görülmekten kurtarmak, tercih edilir bir ürün haline getirmek gerekir" dedi.

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