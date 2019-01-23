Son Dakika Haberleri: Taşpınar: Stratejik ürün buğdayda acil önlem alınmalı

Taşpınar: Stratejik ürün buğdayda acil önlem alınmalı

16 dakika önce

Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, "Buğdayı, kıraç alanların ürünü ya da münavebe ürünü olarak görülmekten kurtarmak, tercih edilir bir ürün haline getirmek gerekir" dedi.

Taşpınar: Stratejik ürün buğdayda acil önlem alınmalı, System.String[]
Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, "Buğdayı, kıraç alanların ürünü ya da münavebe ürünü olarak görülmekten kurtarmak, tercih edilir bir ürün haline getirmek gerekir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:02 

Ekonomi
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