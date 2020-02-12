TASS: Putin ve Erdoğan, İdlib meselesini görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya TASS: Putin ve Erdoğan, İdlib meselesini görüştü - Son Dakika Dünya

TASS: Putin ve Erdoğan, İdlib meselesini görüştü

6 saat önce

Rus devlet ajansı TASS, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

TASS: Putin ve Erdoğan, İdlib meselesini görüştü, System.String[]

Rus devlet ajansı TASS, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamayı kaynak alan ajans, iki liderin İdlib meselesini görüştüklerini; her iki tarafın da bu konuda temaslarının sürmesi yönünde hemfikir olduklarını duyurdu.


Vladimir Putin, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:57 Kaynak: DHA
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