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TASS: Putin ve Erdoğan, İdlib meselesini görüştü
6 saat önce
Rus devlet ajansı TASS, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:57 Kaynak: DHA
Rus devlet ajansı TASS, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamayı kaynak alan ajans, iki liderin İdlib meselesini görüştüklerini; her iki tarafın da bu konuda temaslarının sürmesi yönünde hemfikir olduklarını duyurdu.
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