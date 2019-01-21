Tass: Rus Donanması Baltık Denizi'ne Giren ABD Destroyerlerine Eşlik Etti

– Rus haber ajansı TASS, Rus donanmasının Baltık Denizi'ne giren ABD destroyerlerine eşlik ettiğini duyurdu.

– Rus haber ajansı TASS, Rus donanmasının Baltık Denizi'ne giren ABD destroyerlerine eşlik ettiğini duyurdu.



Habere göre, Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi'nce yapılan açıklamada, Rusya'nın Baltık filosu kuvvetlerinin, Baltık Denizi'nin güney sularına giren ABD Donanması'nın güdümlü füze destroyerleri Gravely ve Porter'a eşlik ettiği belirtildi. Açıklamada Rus deniz kuvvetlerine bağlı Boiky and Soobrazitelnyy korvetlerinin ABD savaş gemilerini izledikleri vurgulandı.

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

10 Milyon Kişinin Elektrik Faturasını Devlet Karşılayacak

Fanatik Trabzonsporlu Gurbetçi, İkizlerine "Bordo" ve "Mavi" Adını Verdi

Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu