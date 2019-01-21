Son Dakika Haberleri: Tass: Rus Donanması Baltık Denizi'ne Giren ABD Destroyerlerine Eşlik Etti

Tass: Rus Donanması Baltık Denizi'ne Giren ABD Destroyerlerine Eşlik Etti

1 saat önce

– Rus haber ajansı TASS, Rus donanmasının Baltık Denizi'ne giren ABD destroyerlerine eşlik ettiğini duyurdu.

Tass: Rus Donanması Baltık Denizi'ne Giren ABD Destroyerlerine Eşlik Etti, System.String[]
– Rus haber ajansı TASS, Rus donanmasının Baltık Denizi'ne giren ABD destroyerlerine eşlik ettiğini duyurdu.

Habere göre, Rusya Ulusal Savunma Yönetimi Merkezi'nce yapılan açıklamada, Rusya'nın Baltık filosu kuvvetlerinin, Baltık Denizi'nin güney sularına giren ABD Donanması'nın güdümlü füze destroyerleri Gravely ve Porter'a eşlik ettiği belirtildi. Açıklamada Rus deniz kuvvetlerine bağlı Boiky and Soobrazitelnyy korvetlerinin ABD savaş gemilerini izledikleri vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:53 Kaynak: DHA

Dünya
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