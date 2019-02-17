Son Dakika Haberleri: Tass: Rusya - Suudi Arabistan Füze Sistemi Müzakereleri Sürecek

Tass: Rusya - Suudi Arabistan Füze Sistemi Müzakereleri Sürecek

1 saat önce

– Rusya merkezli silah üreticisi Rosoboronexport CEO'su Alexander Mikheyev, Suudi Arabistan'a verilmesi planlanan S-400 Triumf füze sistemi ile ilgili ek müzakereler yapıldığını söyledi.

Tass: Rusya - Suudi Arabistan Füze Sistemi Müzakereleri Sürecek, System.String[]
Rusya merkezli silah üreticisi Rosoboronexport CEO'su Alexander Mikheyev, Suudi Arabistan'a verilmesi planlanan S-400 Triumf füze sistemi ile ilgili ek müzakereler yapıldığını söyledi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Abu Dhabi'da düzenlenen uluslararası savunma sergisi IDEX 2019'da konuşan Mikheyev, "S-400'ler konusunda Suudi Arabistan'la ek müzakereler düzenleme kararı aldık" dedi.

Daha önce medyada yer alan haberlerde, iki ülkenin Rusya'da 2007 yılında kullanılmaya başlanan ve en ileri uzun menzil hava savunma füzesi olarak bilinen S-400 füze sistemlerinin tedariği konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Rusya Uzay Gücü Yardımcı Komutanı Viktor Gumenny, hava, deniz ve balistik füzelere karşı kullanılan füze sisteminin ayrıca 400 kilometre uzaklık ve 30 kilometre yüksekliğe kadar hizmet verebildiğini söylemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:43 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da Üniversite Binası Çöktü! 21 Kişi Enkaz Altına Kaldı Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Sorguya Alındı

Trump'tan Suriye Mesajı: Yüzde Yüz Zafer Kazandıktan Sonra Geri Çekiliyoruz Bir Kadını Asansörde Ölümüne Darp Eden Hırsız, Kadının Çantasını Alarak Kaçtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 16:22:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tass: Rusya - Suudi Arabistan Füze Sistemi Müzakereleri Sürecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]