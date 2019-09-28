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Taşseten ailesinin mutlu günü

59 dakika önce

Demir Grup Sivasspor Asbaşkanı Faruk Taşseten'in kızı Ceren Taşseten, Arif Aydın'la dünya evine girdi.

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Demir Grup Sivasspor Asbaşkanı Faruk Taşseten'in kızı Ceren Taşseten, Arif Aydın'la dünya evine girdi.

Sivas'ta bir düğün salonunda düzenlenen töreninde Demir Grup Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten'in kızı Ceren Taşseten, kendisi gibi akademisyen olan Arif Aydın ile evlendi.

Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay kulüp yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular ile davetliler katıldı.

Genç çiftin nikahını Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kıyarken, nikah şahitliğini il protokolü yaptı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:08 Kaynak: AA
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