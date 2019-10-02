Son Dakika Haberleri: 'Taşta dünyanın modasını belirlemeye talibiz'
Son Dakika Ekonomi Haber

'Taşta dünyanın modasını belirlemeye talibiz'

42 dakika önce

Geçtiğimiz hafta doğaltaş sektöründe dünyanın en prestijli organizasyonuna ev sahipliği yapan İtalya'nın Verona kentindeydik.

'Taşta dünyanın modasını belirlemeye talibiz', System.String[]

Geçtiğimiz hafta doğaltaş sektöründe dünyanın en prestijli organizasyonuna ev sahipliği yapan İtalya'nın Verona kentindeydik. Kentte düzenlenen Marmorac 2019 Doğaltaş Fuarı, dünyanın en önemli üreticilerini bir araya getiriyor. Sadece önemli üreticiler değil, markalar da orada...

Verona, İtalya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:56 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adalet Bakanı Twitter'dan duyurdu! Avukatlık hizmetinde KDV, yüzde 18'den 8'e düşürüldü
Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği, elektriğe yapılan yüzde 14,9'luk zammı yargıya taşıyor Antalya'dan rekor: 12 milyon 500 bin 803 turist geldi Hayırsever vatandaş mahallelinin 5 bin liralık borcunu kapattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 08:38:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Taşta dünyanın modasını belirlemeye talibiz'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]