TasteAtlas'ta Dünyada İlk 5'e Giren Çağ Kebabı Konuşuluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

TasteAtlas'ta Dünyada İlk 5'e Giren Çağ Kebabı Konuşuluyor

TasteAtlas\'ta Dünyada İlk 5\'e Giren Çağ Kebabı Konuşuluyor
08.01.2026 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şef Reşat Aydın anlatıyor: "Bu lezzet bir şehrin değil, Türk coğrafyasının hafızasıdır."Dünyanın en saygın gastronomi platformlarından TasteAtlas'ta dünyanın en iyi et yemekleri arasında ilk 5'e giren çağ kebabı, yalnızca bir lezzet başarısı değil; Türk mutfak tarihinin küresel ölçekte yeniden okunması anlamına geliyor.

TasteAtlas'ta ilk 5'e giren çağ kebabı neyi temsil ediyor?

Bu başarı bir restoranın, bir şehrin ya da tek bir ustanın başarısı değildir.

Bu; Türk mutfak hafızasının, ateşle kurduğu bin yıllık ilişkinin dünya tarafından fark edilmesidir.

TasteAtlas gibi küresel referans platformlar, artık yalnızca "lezzet"e değil; köken, tarih, coğrafya ve kültürel süreklilik kriterlerine bakıyor. Çağ kebabının ilk 5'e girmesi, onun bir "şehir yemeği" değil; kadim bir kültür yemeği olduğunun tescilidir.

Çağ kebabı neden sık sık Erzurum mu Artvin mi tartışmasına sıkışıyor?

Bu, Türkiye'de gastronominin uzun yıllar il bazlı okunmasının doğal sonucudur. Oysa gastronomi il tabelalarıyla değil; coğrafya, iklim ve yaşam biçimiyle şekillenir. Çağ kebabı; Doğu Anadolu–Kafkasya hattında, hayvancılık kültürüyle, ateşle ve toy geleneğiyle vücut bulmuştur. Bu yüzden "hangi il" sorusu eksiktir.

Doğru soru şudur:

Hangi coğrafyanın ve hangi kültürel birikimin ürünü?

Tarihsel kaynaklar çağ kebabı için ne söylüyor?

Tarihî kayıtlarda çağ kebabı; tekerlek ateş kebabı, çevirme kebap ve ateş tekerlek kebabı adlarıyla geçer. 17. yüzyılın büyük seyyahı Evliya Çelebi, Seyahatnâme'sinde Kırım bölgesinde bu kebap türünden söz eder.

Bu da bize şunu gösterir:

Çağ kebabı yalnızca Anadolu'ya değil, Türklerin yaşadığı geniş coğrafyaya aittir. Bu sürekliliği akademik olarak ortaya koyan en önemli isimlerden biri de Priscilla Mary Işın'dır. Işın'ın eserlerinde çevirme kebap, Türk mutfağının ateş merkezli pişirme geleneğinin temel taşlarından biri olarak ele alınır.

TasteAtlas'ta Dünyada İlk 5'e Giren Çağ Kebabı Konuşuluyor

Döner kebapla ilişkisi nedir?

Gastronomi literatüründe çağ kebabı, bugün dünyaca tanınan döner kebabın atası olarak kabul edilir. Dikey dönerin endüstriyel hâli, çağ kebabının ateş etrafında dönen kadim formundan doğmuştur.

Bu yönüyle çağ kebabı, yalnızca bir yemek değil; bir teknik, bir felsefe ve bir mutfak mühendisliği mirasıdır.

1990'lardan sonra neden yeniden gündeme geldi?

Bir dönem unutulmaya yüz tutan çağ kebabı, 1990'lı yıllardan itibaren yeniden görünür oldu. Bu süreçte Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal'ın memleket vurgusu ve kültürel duruşu, bölge mutfağının Türkiye ve Avrupa'da tanınmasında önemli rol oynadı.

Bu bir popülerlik değil; kültürel farkındalık süreciydi.

TasteAtlas başarısı Türkiye gastronomisi için ne anlama geliyor?

Bu başarı şunu söylüyor:

Dünya artık Türk mutfağına "tek tabaklık egzotik lezzet" olarak bakmıyor. Kaynağı olan, hikâyesi olan, felsefesi olan yemekleri ön plana çıkarıyor.

Çağ kebabının ilk 5'e girmesi, Türk mutfağının coğrafi ve tarihsel derinliğiyle anlatıldığında ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Son sözünüz ne olur?

Çağ kebabını il tabelalarına hapsetmeyelim. Onu olduğu yere, yani Türk mutfak hafızasının merkezine koyalım.

Bu kebap bir şehrin değil; ateşle yoğrulmuş bir medeniyetin yemeğidir.

Gastronomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam TasteAtlas'ta Dünyada İlk 5'e Giren Çağ Kebabı Konuşuluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı
Kargoyla dua ve ayet gönderen üfürükçü servet elde etti Kargoyla dua ve ayet gönderen üfürükçü servet elde etti
Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı
TFF’nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
Kuzey Atlantik’te sular ısınıyor ABD’den bir tankere daha müdahale Kuzey Atlantik'te sular ısınıyor! ABD'den bir tankere daha müdahale
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar
Avusturya polisinde çıplak fotoğraf skandalı: Merakı işinden ediyordu Avusturya polisinde çıplak fotoğraf skandalı: Merakı işinden ediyordu!

14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:26
Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
Premier Lig’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
13:15
Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testi pozitif çıktı
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:51
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
11:29
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti’ye geçebilir
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:07:08. #7.11#
SON DAKİKA: TasteAtlas'ta Dünyada İlk 5'e Giren Çağ Kebabı Konuşuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.