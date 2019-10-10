Son Dakika Haberleri: Taştepe, hızlı tren için çalmadık kapı bırakmıyor
Son Dakika Güncel Taştepe, hızlı tren için çalmadık kapı bırakmıyor

Taştepe, hızlı tren için çalmadık kapı bırakmıyor

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Murat Taştepe, Komisyon Üyesi Prof. Dr. Ayhan Şamandar'ın projelendirdiği Hızlı Tren projesinin Düzce'ye kazandırılması adına yatırımcı nezdinde girişimleri sürdürüyor.

Taştepe, hızlı tren için çalmadık kapı bırakmıyor, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Murat Taştepe, Komisyon Üyesi Prof. Dr. Ayhan Şamandar'ın projelendirdiği Hızlı Tren projesinin Düzce'ye kazandırılması adına yatırımcı nezdinde girişimleri sürdürüyor.


Tren hattının Düzce'den geçişine yönelik projelerini sürdüren Bilim ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ayhan Şamandar'a en büyük destek Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Murat Taştepe'den geliyor. Taştepe, yaptığı girişimler ve yatırım konusunda ki görüşmeleriyle Hızlı Trenin Düzce'den geçmesi adına ağırlığını hissettiriyor. Taştepe, konuyla ilgili oluşturulan proje ve çalışmaları Karayolları Genel Müdürlüğüne sunmasının ve görüşmelerinin ardından, bölge ile ilgili çalışma yapılabilirliğini firmalar ölçeğinde genişletti.


Murat Taştepe bu kapsamda, Türkiye pazarına giriş yapan dünyanın en büyük yapı ve demir yolu şirketlerinden China Railway Group Limited'in (CREC) pazarlama departmanı Müdürü Yamin Bu ile Düzce ölçeğinde hızlı tren çalışması konusunda görüşebilmek adına girişimlere başladı.


CREC'in haricinde birçok yatırımcı ile de temaslarını sürdüren Taştepe, diğer yandan Hızlı Trenin Düzce'den geçirilmesi adına komisyon üyeliği nezdinde Ankara temaslarını da devam ettiriyor. - DÜZCE

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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