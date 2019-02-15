Taşyürek, Vatandaşın Taleplerini Dinledi

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, 'Söz Sizde' programı kapsamında vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, 'Söz Sizde' programı kapsamında vatandaşlarla buluştu. Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin sorunlarını yanıtlayan, Taşyürek, "Seçim sonrasında 6 ayda bir isteklerinizin son durumlarından sizleri bizzat haberdar edeceğiz" dedi.



AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle 'Söz Sizde' buluşmaları kapsamında bir araya geldi. AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek, öncelikle 6 Şubat tarihinde gerçekleşmiş olan elem verici bina çökmesi olayında vefat eden vatandaşları rahmetle andı, hastanede taburcu olmayı bekleyenlere şifa diledi. AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek konuşmasında "İnşallah bu elim kaza bizler için bir milat olur ve başta binalarımız olmak üzere her konuda daha tedbirli davranırız" ifadelerine yer verdi.



KARTAL'DA BELEDİYE HİZMETİ GÖREMEDİK



'Söz Sizde' buluşmasında mahalle sakinleri AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek'e isteklerini ve sorularını aktardı. Bazı mahalle sakinleri duygu ve düşünce paylaşımında bulunarak, "Mehmet Sekmen zamanından bu yana belediye hizmeti göremedik ama inşallah sizlerle bu güzel çalışmalar gerçekleşmiş olacak" dedi. Cumhuriyet Mahallesi sakinleri AK Parti Kartal İlçe Başkan Adayı Ebubekir Taşyürek'ten isteklerinin birkaçı şu şekilde sıraladı:



"Sokaklarımız daha temiz olmalı. İlçemizde ailecek piknik yapabileceğimiz ve vakit geçirebileceğimiz nezih, temiz ve güzel alanlar oluşturulmalı. İlçeye semt havuzları ve gençler ile çocukları için spor tesisleri istiyoruz. Halk kütüphaneleri talebimiz var. Parklarımızın madde bağımlılarının merkezi olması sebebiyle çocuklarımızı parklara yollayamıyoruz. Sizlerden bu konuda yardım bekliyoruz. Yollarımızın iyileştirilmesini istiyoruz. Yıllardır CHP Kartal Belediyesi Başkanı Altınok Öz'e dilekçe yazıyor ve belediyedeki çalışanlara durumu aktarıyoruz ama cevap olarak "İlgileneceğiz." deyip hiç bir şey yapmıyorlar. Sizden bu konuda çözüm bekliyoruz. Sağlık ocağı istiyoruz. Ulaşım sıkıntısı var bu mahallede ve bunu çözmenizi istiyoruz. Mahalleye semt havuzu, sportif faaliyetler gerçekleştirebileceğimiz tesisler, park, yürüyüş parkurları istiyoruz. Bir bayan olarak akşam olduğu zaman sokaklarda güven içinde yürüyemiyoruz. Sokak aydınlatmaları istiyoruz. Madde bağımlılarının sokaklarımızda cirit atmasını istemiyoruz. Mahallemizde okul azlığı olduğundan çocuklarımızı uzak okullara servislerle göndermek zorunda kalıyoruz. Mahallemize okul yapılmasını istiyoruz."



"HİZMET İÇİN KARTAL'A TALİBİZ"



Ebubekir Taşyürek, mahalle sakinlerinin isteklerinin ardından yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Değerli Kartallı vatandaşlarım, haklı olarak istediğiniz ve olması gereken taleplerin Kartal'ımızda olmaması gerçekten üzücü. Daha üzücü olanı ise son 10 yılda bunların hiçbirinin yapılmamış olmasıdır. Bilmenizi isteriz ki bizler sadece ve sadece Kartal ilçemize ve halkına hak ettiği belediyecilik hizmetini sunmak için belediye başkanlığına talibiz. 31 Mart seçimlerinin ardından mazbatayı aldıktan sonra sizler şahit olacaksınız ki sizlerin bu istekleri en kısa zamanda teker teker gerçekleşmiş olacaktır. Sizlere bildirmek istediğim başka bir husus daha var ki bizler seçim sonrasında 6 ayda bir bu isteklerinizin son durumlarından sizleri bizzat haberdar edeceğiz. Değerli Cumhuriyet Mahallesi sakinleri, ecdadımız eskiden belediye işlerini yürüten kişilere 'şehremini' derlermiş. Yani şehrin emini, şehrin emanet edileni. Ben de sizlerin bir kardeşi olarak bana güvenmenizi ve 31 Mart yerel seçimlerinde destek olmanızı istiyorum." - İstanbul

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