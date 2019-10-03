Son Dakika Haberleri: Tat Gıda, makarna ve unlu mamül faaliyetlerini sonlandırdı
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Tat Gıda, makarna ve unlu mamül faaliyetlerini sonlandırdı

49 dakika önce

Tat Gıda, Pastavilla, Kartal, Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda'ya devrine onay çıkmasının ardından, makarna ve unlu mamüller iş kolunda faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı.

Tat Gıda, makarna ve unlu mamül faaliyetlerini sonlandırdı, System.String[]

Tat Gıda, Pastavilla, Kartal, Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda'ya devrine onay çıkmasının ardından, makarna ve unlu mamüller iş kolunda faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı.

Tat Gıda, Kartal, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:26 
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