Tat Gıda, makarna ve unlu mamül faaliyetlerini sonlandırdı
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Tat Gıda, Pastavilla, Kartal, Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda'ya devrine onay çıkmasının ardından, makarna ve unlu mamüller iş kolunda faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı.
Tat Gıda, Pastavilla, Kartal, Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda'ya devrine onay çıkmasının ardından, makarna ve unlu mamüller iş kolunda faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:26
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