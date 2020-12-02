Tat Gıda'ya Yeşil Nokta Sanayi Ödülü - Son Dakika

Tat Gıda'ya Yeşil Nokta Sanayi Ödülü

02.12.2020 19:39
Tat Gıda'ya Yeşil Nokta Sanayi Ödülü, System.String[]

Tat Gıda, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri'nde Büyük Ölçekli İşletme kategorisinde "Sıfır Atık ve Tek Kullanımlık Plastik Süreci" projesiyle ödüle layık görüldü.

Tat Gıda, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri'nde Büyük Ölçekli İşletme kategorisinde "Sıfır Atık ve Tek Kullanımlık Plastik Süreci" projesiyle ödüle layık görüldü.

Tat Gıda açıklamasına göre, gıda sektöründe 50 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren firma Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri'ne layık görüldü.

Firma, Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları kategorisinde Büyük Ölçekli İşletme sınıfında "Sıfır Atık ve Tek Kullanımlık Plastik Süreci" projesiyle ödüllendirildi.

Çevre ile ilgili sürdürülebilir geri kazanım çalışmalarını kamuoyuna duyurmak, kuruluşlarının yasal sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirmekte oldukları örnek çalışmaları ödüllendirmek ve aynı zamanda piyasaya süren konumda olan tüm firmaları benzer çalışmalara özendirmek ve teşvik etmek amacıyla hayata geçen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri bu yıl online olarak gerçekleştirildi.

Açıklamada törende yaptığı konuşmaya yer verilen Tat Gıda Genel Müdürü Oğuz Aldemir, "Tat Gıda olarak bizler 50 yılı aşkın bir süredir üretim süreçlerimizin başından sonuna kadar kaliteyi, hijyeni ve çevre duyarlılığını esas alarak çalışıyoruz. Bu duyarlılıklar çerçevesinde iklim değişikliğinin etkilerini çok daha sert bir şekilde hissediyoruz. İklim değişikliğinin altında, atık yönetiminin de doğamız için ne derece önemli olduğunu gayet iyi biliyoruz. Hızlı tüketimin bir sonucu olan atıklar doğal yaşama da zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

Aldemir, "Biz de Tat Gıda olarak en büyük çevre problemlerinden biri olan atıkların ve tek kullanımlık plastiklerin yönetimiyle ilgili çalışmalar yapmaktayız. Bu ödülün kazanılmasında emeği geçen ve projede yer alan tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum, ödül alan diğer şirketleri de tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Plastik, ÇEVKO, tat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tat Gıda'ya Yeşil Nokta Sanayi Ödülü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Sputnik V aşısının fiyatı 10 dolar olarak belirlendi! Aşı 2021'de diğer ülkelere de dağıtılacak Abla-kardeş aynı gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son Dakika! Bakan Soylu'dan, Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına yanıt: Böyle bir girişim söz konusu değildir Rus lider Putin emir verdi: Rusya'da aşı uygulaması başlıyor Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü pandemi sebebiyle yayınlanmayacak Saldırıya uğrayan muhabir, kendisine saldıranlar için ders gibi ceza istedi ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor
Başakşehir, Leipzig karşısında galibiyet arıyor! Temsilcimizin 11'i belli oldu Başakşehir, Leipzig karşısında galibiyet arıyor! Temsilcimizin 11'i belli oldu         
19:41
Son Dakika: Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi         
19:19
Galatasaray, Bursasporlu Ali Akman'la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor Galatasaray, Bursasporlu Ali Akman'la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor         
18:44
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı İçişleri Bakanlığı, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı         
17:48
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil ayakta mutluluk pozu verdi Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil ayakta mutluluk pozu verdi         
17:14
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Maçka Parkı'nda kırık cam şişesiyle saldırıya uğrayan psikiyatri asistanı yaşadığı dehşeti anlattı Maçka Parkı'nda kırık cam şişesiyle saldırıya uğrayan psikiyatri asistanı yaşadığı dehşeti anlattı         
14:28
Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi Eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi         
14:18
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi         
11:31
Kırmızı altın olarak bilinen turpta zorlu mesai dönemi başladı Kırmızı altın olarak bilinen turpta zorlu mesai dönemi başladı         
11:27
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 19:48:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tat Gıda'ya Yeşil Nokta Sanayi Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei