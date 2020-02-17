Tat Metal A.Ş.'de toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor - Son Dakika
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Tat Metal A.Ş.'de toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor

7 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Tat Metal A.Ş.'de toplu sözleşme görüşmeleri için Türk Metal Sendikası'nın yetki belgesini aldığı belirtildi.

Tat Metal A.Ş.'de toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Tat Metal A.Ş.'de toplu sözleşme görüşmeleri için Türk Metal Sendikası'nın yetki belgesini aldığı belirtildi.


Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, Tat Metal AŞ'de 307 işçiyi kapsayacak toplu sözleşme görüşmeleri için yetki belgesini Çalışma Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldiğini belirtti. 3. Dönem toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin yetki belgesi iş yeri temsilcileri tarafından panolara asılırken, Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, sözleşme taslağı üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Ercan yasal süreç içerisinde görüşmeleri başlatarak üyelerinin emeğinin karşılığını almaları için mücadele edeceklerini söyledi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:53 Kaynak: İHA
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