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Tat sosların ambalaj ve sloganı yenilendi - Son Dakika

Tat sosların ambalaj ve sloganı yenilendi

26.08.2021 14:44
Tat sosların ambalaj ve sloganı yenilendi, System.String[]

Tat, gerçekleştirdiği kapsamlı araştırma sürecinin sonunda tüketici tercihlerine uygun olarak ambalaj etiketlerini yeniledi.

Tat, gerçekleştirdiği kapsamlı araştırma sürecinin sonunda tüketici tercihlerine uygun olarak ambalaj etiketlerini yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sos kategorisinde lezzetli keşif dünyasını "Sen Bi Tat" sloganıyla duyuran Tat, sofraların olmazsa olmazı ketçap, mayonez ve hardalın yanı sıra peri peri, ranch, barbekü, acılı barbekü ve mango köri soslarıyla tüketicilerini yeni keşiflere davet ediyor.

Yeni sloganı, yeni müziği ve yeni filmi ile tüketicisinin karşısına çıkan Tat, yemeğe lezzet katanlar olarak konumladığı sos dünyasıyla leziz yemeklerin yanı sıra renkli tabaklar hazırlamak isteyenlere de birbirinden lezzetli 11 seçenek sunuyor. Soslar, Tat, Ketçap, Acılı Ketçap, Mayonez, Sarımsaklı Mayonez, Hardal, Acı Sos, Peri Peri Sos, Mango Köri Sos, Barbekü Sos, Acılı Barbekü Sos ve Ranch Sos'tan oluşuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tat Gıda Pazarlama ve Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kasia Özgen, şunları kaydetti:

"Tat olarak ilk günden bu yana sos kategorisindeki başarımızı sürdürüyoruz. Yeni sloganımızla lezzetseverleri de yenilikleri keşfetmeye davet ediyor ve onlara yeniyi denemekten çekinmemelerini söylüyoruz. Uzun soluklu çalışmaların ardından elde ettiğimiz sonuçlarda yemeğin tamamlayıcısı olarak gördüğümüz soslarımızda yeni bir söylem ve görsellikle tüketicimizin karşısına çıktık. Ketçap denince ilk akla gelen ve hatta ketçabı Türkiye'yle tanıştıran marka olarak şimdi de aynı başarıyı diğer soslarımızla sürdürüyoruz. Yıllardır süregelen kalitemiz ve güvenilirliğimizle tüketicimizde oluşturduğumuz algıyı sos kategorisinde de pekiştirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Soslar, damağa hitap etmenin ötesinde tabakları renk paletine dönüştürerek göze de hitap ediyor. Renklerin iştah açıcı etkisinin yanı sıra yemeklere sanatsallık kattığına inanıyoruz. İnovasyon planlarımız içerisinde farklı reçetelerde sos çalışmalarımız bulunuyor. Ar-Ge merkezimizde yeni reçeteler çalışılmaya devam ediyor."

Özgen, Tat'ın yemeğe lezzet katanlar olarak konumladığı sos kategorisinde büyümeye devam ettiğini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Nielsen'e göre 2020 yılında ketçap ve mayonez kategorileri sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 40 ile gıda sektörü ortalamasının üzerinde büyüdü. 2021 yılının ilk 6 ayında da Ketçap kategorisi yüzde 29 ve Mayonez kategorisi yüzde 41 büyüme ile dikkat çekti. Gıda sektörünün üzerinde büyüyen sos kategorilerinde Tat olarak 2021 yılının ilk 6 ayında ketçapta 3,3 ve mayonezde 4,1 puan artış ile ciro payımızı güçlendirdik. Sos kategorisi yurt içi ciromuzun içinde yüzde 24'lük bir paya sahip. Bu payı artırmak için araştırmalarımız ve çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor."

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tat sosların ambalaj ve sloganı yenilendi - Son Dakika Ekonomi


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