Son Dakika Haberleri: Tata Steel Avrupa'da 3 bin kişiyi işten çıkaracak
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Tata Steel Avrupa'da 3 bin kişiyi işten çıkaracak

6 saat önce

Hintli çelik üreticisi Tata Steel, Avrupa'daki operasyonlarında 3 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu.

Tata Steel Avrupa'da 3 bin kişiyi işten çıkaracak, System.String[]

Hintli çelik üreticisi Tata Steel, Avrupa'daki operasyonlarında 3 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu.

Tata Steel'den yapılan açıklamada, uluslararası pazar koşullarındaki bozulma nedeniyle yeniden yapılanmaya gidildiği ve şirketin Avrupa'daki operasyonlarında yüksek katma değere sahip üretimin artırılmasının planlandığı bildirildi.

Bu kapsamda 3 bin kişinin işten çıkarılacağı ve işten çıkarılanların yaklaşık üçte ikisinin ofis pozisyonları olduğu belirtilen açıklamada, Avrupa'daki tesislerin kapatılmayacağı vurgulandı.

Tata Steel Üst Yöneticisi Henrik Adam, açıklamada yer alan değerlendirmesinde, "Birlikte çalışarak daha iyi ve daha hızlı bir karar verme sürecinin oluşturulması için çalışıyoruz. Bu, bize kendi kendimize yetebilme ve görülmemiş pazar koşullarında nakde sahip olabilme imkanı tanıyacak." ifadelerini kullandı.

Hintli Tata Steel, Avrupa'da yaklaşık 20 bin, İngiltere Galler'de ise 8 bin 385 kişiyi istihdam ediyor.

Galler Ekonomi Bakanı Ken Skates, şirketin kararına ilişkin, "Açıklamanın Galler'de çalışanlar için ne anlama geldiğini ve bu karardan etkilenenleri nasıl destekleyebileceğimizi tespit etmek için Tata Steel ile acilen görüşmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta Çinli Jingye Group, uzun zamandır mali sıkıntıları ile gündemde olan İngiliz çelik üreticisi British Steel'i satın aldığını, üretim tesislerinin modernleştirilmesi için 1,2 milyar sterlin yatırım yapılmasının planlandığını duyurmuştu.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:42 Kaynak: AA
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