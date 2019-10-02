Son Dakika Haberleri: Tatamide başarı sürüyor
Son Dakika Spor Haber

Tatamide başarı sürüyor

5 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate sporcuları, Kestel'de düzenlenen İllerarası Karate Turnuvası'nda 23 madalya kazandı.

Tatamide başarı sürüyor, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate sporcuları, Kestel'de düzenlenen İllerarası Karate Turnuvası'nda 23 madalya kazandı.


Türkiye'nin en iyileri arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Karate takımı, madalyalar kazanmaya devam ediyor. Büyükşehirli Karateciler Kestel'de yapılan İllerarası Karate Turnuvası'nda 8 birincilik, 9 ikincilik ve 6 üçüncülük madalyası kazandı.


Türkiye Karate Federasyonu Bursa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'İllerarası Karate Turnuvası' Kestel'de yapıldı. Kestel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılan etkinlikte başta Bursa olmak üzere, Kocaeli, Yalova ve Balıkesir'den toplamda 20 kulüp ve 300 sporcu katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 38 sporcu ile katıldığı turnuvada yeşil-beyazlılar minik, yıldız, ümit, genç ve U-21 kategorilerinde 8 birincilik, 9 ikincilik ve 6 üçüncülük elde etti. Toplamda 28 madalya kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü turnuvanın en çok madalya kazanan takımı oldu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Kestel, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İş dünyasından elektrik zammı tepkisi: Bizi zorlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat sinyali: Bir gece ansızın gelebiliriz TFF'nin Suat Arslanboğa kararından sonra şok sözler: Türkiye'de hakemlik bitmiştir İstanbul Havalimanındaki robotlar, Washington Post'ta anlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 10:08:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatamide başarı sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]