Son Dakika Haberleri: Tatamide Bursa İmzası

Tatamide Bursa İmzası

3 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate sporcuları, Antalya'da düzenlenen 'Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda 1 birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük elde etti.

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Ulusal seviyede önemli organizasyonlar arasında yer alan Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası, 13-17 Mart tarihleri arasında Antalya'da yapıldı.

Antalya Spor Salonu'nda 61 ilden 3175 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuvada Bursa Büyükşehir Belediyepspor Kulübü sporcuları 45 kg'da İlber Uyanık birincilik, +54 kg'da Zeynep Söylemez ve 54 kg'da Sıla Balkan ikincilik, 47 kg'da Feyzanur Ablay, 70 kg'da Hikmet Kaan Ergül ve +70 Kg'da Abdullah Talha Baş üçüncülük elde etti. Toplam 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz ile 7 madalya kazanan yeşil beyazlı sporcular büyük başarıya imza atarken, mutluluklarını antrenörleriyle paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:24 Kaynak: Bültenler

Antalya, Türkiye, Bursa, Güncel
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