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Tatamide Osmangazi imzası

54 dakika önce

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Uluslararası Topçam Judo Turnuvası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Tatamide Osmangazi imzası, System.String[]

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Tokat'ta birincisi düzenlenen Uluslararası Topçam Judo Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Osmangazi Belediyespor'un yıldız judocularının boy gösterdiği müsabakaya Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Özbekistan ve Tacikistan'dan 133 sporcu katıldı. Bursa'yı temsilen yıldız erkek ile yıldız kızlar karmasıyla tatamide fırtına estiren başarılı sporcular, rakipleri karşısında üçüncülük kürsüsüne çıktı. Dereceye giren Osmangazili judocular madalya coşkusu yaşayarak, gelecek yıllarda üst sıralarda yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Ulusal ve uluslararası birçok müsabakada derece elde eden sporcu ve antrenörlerini tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, altyapının meyvelerini almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:54 Kaynak: Bültenler
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