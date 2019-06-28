Tatamide Osmangazi imzası

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Tokat'ta birincisi düzenlenen Uluslararası Topçam Judo Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Osmangazi Belediyespor'un yıldız judocularının boy gösterdiği müsabakaya Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Özbekistan ve Tacikistan'dan 133 sporcu katıldı. Bursa'yı temsilen yıldız erkek ile yıldız kızlar karmasıyla tatamide fırtına estiren başarılı sporcular, rakipleri karşısında üçüncülük kürsüsüne çıktı. Dereceye giren Osmangazili judocular madalya coşkusu yaşayarak, gelecek yıllarda üst sıralarda yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Ulusal ve uluslararası birçok müsabakada derece elde eden sporcu ve antrenörlerini tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, altyapının meyvelerini almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.