Son Dakika Haberleri: Tatamide Osmangazi Rüzgârı

Tatamide Osmangazi Rüzgârı

1 saat önce

Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı sporcuları, Okullar Arası Taekwondo Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları'nda 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Tatamide Osmangazi Rüzgârı, System.String[]
Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı sporcuları, Okullar Arası Taekwondo Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları'nda 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullar Arası Taekwondo Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları, kıyasıya mücadeleler ile sona erdi. Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Dikkaldırım Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaya 97 kız, 126 erkek olmak üzere toplam 223 sporcu katıdı. Renkli görüntülere sahne olan müsabakada Osmangazi Belediyespor'un taekwondocuları gösterdikleri başarıyla göz doldurdu. Kızlar 44 kilogramda tatamiye çıkan Zeynep Meryem Çetin üçüncü oldu. Bunun yanı sıra erkekler +61 kilogramda Muhammed Enes Polat ikinci, 41 kilogramda ise Fatih Gürel üçüncü oldu. Aynı zamanda Osmangazili taekwondocular, Mart ayında gerçekleştirilecek il karmasında Bursa'yı temsil etmeye hak kazandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:37 Kaynak: İHA

Bursa, Osmangazi, Spor
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