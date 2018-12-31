Tatamide Osmangazi Rüzgârı
1 saat önce
Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı sporcuları, Okullar Arası Taekwondo Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları'nda 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.
Osmangazi
Belediyespor Taekwondo Takımı sporcuları, Okullar Arası Taekwondo Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları'nda 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu. Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullar Arası Taekwondo Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları, kıyasıya mücadeleler ile sona erdi. Osmangazi Belediyesi
ev sahipliğinde Dikkaldırım Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaya 97 kız, 126 erkek olmak üzere toplam 223 sporcu katıdı. Renkli görüntülere sahne olan müsabakada Osmangazi Belediyespor'un taekwondocuları gösterdikleri başarıyla göz doldurdu. Kızlar 44 kilogramda tatamiye çıkan Zeynep Meryem
Çetin üçüncü oldu. Bunun yanı sıra erkekler +61 kilogramda Muhammed Enes
Polat ikinci, 41 kilogramda ise Fatih Gürel
üçüncü oldu. Aynı zamanda Osmangazili taekwondocular, Mart ayında gerçekleştirilecek il karmasında Bursa'yı temsil etmeye hak kazandı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:37 Kaynak: İHA
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