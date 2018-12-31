Tatamide Osmangazi Rüzgarı Esti

Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullar Arası Taekwondo Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları, kıyasıya mücadeleler ile sona erdi. Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Dikkaldırım Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaya 97 kız, 126 erkek olmak üzere toplam 223 sporcu katılım sağladı.

Renkli görüntülere sahne olan müsabakada Osmangazi Belediyespor'un başarılı taekwondocuları gösterdikleri üstün performans ile göz doldurdu. Kızlar 44 kilogramda tatamiye çıkan Zeynep Meryem Çetin üçüncülük başarısı elde etti. Bunun yanı sıra erkekler +61 kilogramda Muhammed Enes Polat ikinci, 41 kilogramda ise Fatih Gürel üçüncü oldu. Aynı zamanda Osmangazili taekwondocular, Mart ayında gerçekleştirilecek il karmasında Bursa'yı temsil etmeye hak kazandı.