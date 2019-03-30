Tataminin Ustaları Tiflis'te Buluştu
1 saat önce
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleşen Judo Grand Prix turnuvası nefes kesen maçlara sahne olurken Türk kadın judokalar da Tiflis'te yer alıyor.
Gürcistan
'ın başkenti Tiflis'te gerçekleşen Judo Grand Prix turnuvası nefes kesen maçlara sahne olurken Türk kadın judokalar da Tiflis'te yer alıyor. …
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:20 Kaynak: Youtube
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