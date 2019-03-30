Son Dakika Haberleri: Tataminin Ustaları Tiflis'te Buluştu

Tataminin Ustaları Tiflis'te Buluştu

1 saat önce

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleşen Judo Grand Prix turnuvası nefes kesen maçlara sahne olurken Türk kadın judokalar da Tiflis'te yer alıyor.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleşen Judo Grand Prix turnuvası nefes kesen maçlara sahne olurken Türk kadın judokalar da Tiflis'te yer alıyor. …

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:20 Kaynak: Youtube

Gürcistan, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müjdat Gezen, Sarf ettiği Sözlerden Dolayı 2. Abdülhamid'in Torununa Tazminat Ödeyecek Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor Broşür Dağıtan AK Partili Genci Rencide Etmeye Çalışan Mine Koraş, Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 01:47:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tataminin Ustaları Tiflis'te Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]