Tatangalar'dan SAÜ'ye tebrik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatangalar'dan SAÜ'ye tebrik - Son Dakika

Tatangalar'dan SAÜ'ye tebrik

6 saat önce

Hafta başı yeni geliştirdiği bir teşhis setini tanıtan Sakarya Üniversitesine bir tebrik de Tatangalar'dan geldi.

Tatangalar'dan SAÜ'ye tebrik, System.String[]

Hafta başı yeni geliştirdiği bir teşhis setini tanıtan Sakarya Üniversitesine bir tebrik de Tatangalar'dan geldi.


Korona virüs ile ilgili geliştirilen ve doğru sonuç almada oldukça etkin olan teşhis çubuğunun tanıtımı bir basın toplantısı ile yapılmıştı. Sakarya Üniversitesi'nin yaptığı basın toplantısı ulusal basında da yer almış ve geniş bir yankı uyandırmıştı. Yapılan haberler sonrası AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Taver ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin de içinde yer aldığı şehrin önde gelen siyasetçilerinden oluşan geniş bir kesim sosyal medya üzerinden destek ve tebriklerini iletmişlerdi.


Son tebrik ise şehrin sevilen taraftar grubu Tatangalar'dan geldi. Tatangalar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla Sakarya Üniversitesini tebrik etti. Paylaştığı bir görsele "Korona virüsle mücadelede Türkiye'deki ilk test setini üreten üniversitemizi tebrik ediyoruz" notunu ekleyen Tatangalar'ın paylaşımına, Rektör Savaşan'da "Tebrik ve destekleriniz için çok teşekkür ederim. Hocalarıma da bir kez daha sizin paylaşımınız vesilesiyle teşekkür ederim. Allah şehrimize, ülkemize ve insanlığa değer katmak için çalışan bilim insanlarımızdan razı olsun. Hep birlikte daha iyiye inşallah" diyerek cevap verdi. - SAKARYA

Sakarya Üniversitesi, Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 01:59 Kaynak: İHA

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