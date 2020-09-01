Tatar'dan ABD'ye tepki: "Türkiye ve onun desteklediği KKTC asla haklarından vazgeçmeyecektir" - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ABD'nin Rum tarafına yönelik silah ambargosunun kaldırılması kararına tepki göstererek, "Herkes şunu bilsin ki Türkiye ve onun desteklediği KKTC asla haklarından vazgeçmeyecektir" dedi.

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik uygulanan silah ambargosunun kaldırılması kararına KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan sonra Başbakan Ersin Tatar'dan da tepki geldi. Başbakan Tatar yaptığı açıklamada, "ABD'nin Rum tarafına silah satışı kısıtlamasını 1 Ekim 2020'den 30 Eylül 2021 tarihine kadar kaldırması yanlış bir karardır. Bölgedeki Rum-Yunan tahriklerinin arttığı bir dönemde böyle bir karar alınması ABD gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi bir ülkeye yakışmamıştır. Bu kararın barışa değil, Rum tarafının uzlaşmazlığına katkı sağlayacağı açıktır" ifadelerini kullandı.

"ABD'yi kınıyor, derhal bu yanlıştan dönmeye davet ediyorum" diyen Tatar, "Ancak herkes şunu bilsin ki Türkiye ve onun desteklediği KKTC asla haklarından vazgeçmeyecektir. Yapılması gereken gerginliği artırmak değil gerçekleri görerek barış yoluna gelmektir" dedi. - LEFKOŞA