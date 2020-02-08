Tatar'dan Akıncı'ya tepki: Temelsiz açıklamalar Rumlar'ı sevdindirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Tatar'dan Akıncı'ya tepki: Temelsiz açıklamalar Rumlar'ı sevdindirdi - Son Dakika Dünya

Tatar'dan Akıncı'ya tepki: Temelsiz açıklamalar Rumlar'ı sevdindirdi

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Tatar'dan Akıncı'ya tepki: Temelsiz açıklamalar Rumlar'ı sevdindirdi, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Tatar, Akıncı'nın olmayan bir şeyi ileri sürerek Türkiye'ye yönelik eleştireler yöneltmesinin 'seçimleri kazanma niyetli' son derece yanlış bir davranış olduğunu söyledi.

" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türklerin iradesi ile yaşasın ve yücelsin diye kuruldu. Sayın Akıncı'nın buna rağmen Türkiye'nin KKTC'yi vilayet yapacağı gibi bir iddia ileri sürmesi temelsizdir. Biz eminiz ki halkımız kendisine hiçbir yararı olmayan bu tutuma gereken yanıtı Sayın Akıncı'yı seçmeyerek sandıkta gösterecektir" diyen Başbakan Tatar açıklamasında şunları kaydetti;

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Anavatan Türkiye her zaman kardeşçe, samimi bir işbirliği içinde olmalı, Kıbrıs konusunu birlikte yürütmelidir. Bunun başka türlüsü, ulusumuzun, halkımızın zararınadır. Ne yazık ki Sayın Akıncı bu çizgiden çok uzaklardadır ve bize göre halkımızın güvenliğine, geleceğine yarar sağlamak yerine zarar vermektedir. Bunun en son örneği, Sayın Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği, Rumların çok hoşuna giden demeçtir.

Sayın Akıncı  maalesef  Kıbrıs sorunun çözümü konusunda Türkiye tarafından gösterilen anlayış ve çabaları göz ardı etmekte ve nerdeyse Türkiye'yi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni vilayet haline getirmeye çalışmakla suçlamaktadır.

Sayın Akıncı'nın olmayan bir şeyi ileri sürerek Türkiye'ye yönelik eleştireler yöneltmesinin seçimleri kazanma niyetli olsa da son derece yanlıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıslı Türklerin iradesi ile yaşasın ve yücelsin diye kuruldu. Sayın Akıncı'nın buna rağmen Türkiye'nin KKTC'yi vilayet yapacağı gibi bir iddia ileri sürmesi temelsizdir. Biz eminiz ki halkımız kendisine hiçbir yararı olmayan bu tutuma gereken yanıtı Sayın Akıncı'yı seçmeyerek sandıkta gösterecektir."


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, The Guardian, Tatar, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:50 Kaynak: DHA
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