Tatar'dan Maraş'ta çektiği klip dolayısıyla Rum kesiminde hedef gösterilen Elibol'a destek - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC sınırları içerisinde yer alan ve Ekim 2020'de kademeli açılım süreci başlayan Kapalı Maraş'ta çektiği klip dolayısıyla Kıbrıs Rum kesiminden tehdide varan saldırılara maruz kalan müzisyen Nihayet Elibol'a desteklerini iletti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Maraş'ta çektiği müzik klibi dolayısıyla Rum kesiminde hedef olan Kıbrıs Türkü müzisyen Elibol ile çevrim içi görüştü.

Elibol ve ekibini Maraş'ta çektiği klip dolayısıyla tebrik eden Tatar, klip nedeniyle Rum tarafından tehdit ve hakarete varan birçok saldırıya maruz kalan Elibol'a yönelik yapılan insanlık dışı bu tavırların bağnaz bir zihniyetin ürünü olduğunu belirtti.

Tatar, sanatçı tarafından çekilen eserin herhangi bir siyasi kaygı taşımadığını tamamen sanatsal gailelerle hazırlandığını vurgulayarak, çekim mekanının sırf Maraş olması dolayısıyla yapılan saldırıların herhangi bir mantıksal zemini bulunmadığını ifade etti.

Sanatın, dünya insanlığının evrensel bir dili olduğuna işaret eden Tatar, üretilen bir esere karşı bile tahammül edemeyen bu zihniyetin, gerek bölge gerekse dünya barışı önündeki en büyük tehdit olduğunun altını çizdi.

Tatar, "Sanata ve farklılıklara hoşgörü, uygar yaşamın en önemli olgularından biridir." dedi.

Elibol'un asla yalnız olmadığını gerek Cumhurbaşkanı olarak kendisinin gerekse Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu belirten Tatar, üretilen bir eserin siyasetle bağdaştırılarak bu denli büyük saldırılara gerekçe gösterilmesine tepki gösterdi.

Hoşgörü ve sağduyunun hüküm sürmesinin önemine dikkati çekerek Rumlara "itidal" çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Nihayet Elibol'un çalışmalarının arkasında olduklarını belirtti.

Tatar, Maraş açılımıyla dünya insanlığına hizmet edildiğini, Rumlara Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuru yapıp hak sahiplerine mülklerine dönme fırsatı sunduklarını dile getirerek, bu bağlamda Maraş açılımının ne denli önemli bir adım olduğunun bir kere daha gözler önüne serildiğini kaydetti.

Müzisyen Elibol'dan Tatar'a teşekkür

Elibol, Cumhurbaşkanı Tatar'a verdiği destek ve gösterdiği yakın alaka dolayısıyla teşekkür etti.

Rumların yaptığı birçok şikayet nedeniyle parçanın yayından kaldırıldığını aktaran Elibol, yaşanan saldırılara anlam veremediğini ve bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Maraş açılımı

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman bir ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

KKTC sınırları içerisindeki Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020'de açılmıştı.

Bakanlar Kurulu kararıyla 12 Temmuz 2021'de Maraş açılımının ikinci aşaması kapsamında bir bölge daha askeri olmaktan çıkarıldı ve böylece Maraş'ın yüzde 3,5'lik kısmı sivilleştirildi.

Türkiye ve KKTC makamları, Maraş'ta taşınmazı olan Rumlara ve diğer vatandaşlara, Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuru yapmaları çağrılarını yineliyor.

Gelecekte eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine dönmesiyle Maraş'ın tamamının Türk yönetiminde açılması ve insanlığa yeniden kazandırılması hedefleniyor.