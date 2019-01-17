Son Dakika Haberleri: Tatar'ın 'Toros Dağları' Paylaşımı KKTC'de Büyük Beğeni Topladı

Tatar'ın 'Toros Dağları' Paylaşımı KKTC'de Büyük Beğeni Topladı

1 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'ın sosyal medyadan paylaştığı "Toros Dağları" fotoğrafı büyük ilgi çekti.

Tatar'ın 'Toros Dağları' Paylaşımı KKTC'de Büyük Beğeni Topladı, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'ın sosyal medyadan paylaştığı "Toros Dağları" fotoğrafı büyük ilgi çekti.

Girne'de Bellapais bölgesinde yaşayan Tatar, sabahın erken saatlerinde evinin penceresinden Türkiye'nin Toros Dağları'nın karlı fotoğrafını çekti. Havanın açık olması nedeniyle Toros Dağları, Girne'den de net şekilde görüldü.

Tatar da, çektiği fotoğrafı, "Günaydın. Toros'ların karlı tepeleri Girne sahillerinden çok net gözüküyor" iletisiyle paylaştı. Fotoğraf ülkede büyük ilgi gördü.

TÜRKİYE'NİN AYRILMAZ PARÇASI

DHA'ya, "Türkiyemizi sabah görünce günüm çok güzel geçiyor" diye fotoğrafın hikayesini paylaşan Tatar, "Anadolu'ya bu kadar çok yakınız. Biz Türkiyemizin ayrılmaz bir parçasıyız. Bu büyük bir zenginliktir. Türkiyemizin yanıbaşımızda olması gize güç verir, zenginlik verir. Dünyanın her yerinden mesajlar aldım fotoğraf için; 'ne iyi ettin de bu fotoğrafı paylaştın' diye. Bundan büyük mutluluk olabilir mi, Anavatan yanımızda" dedi. - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:48 Kaynak: DHA

Kıbrıs, Toros Dağları, Tatar, Politika
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