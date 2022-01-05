Tatar, KKTC ve Azerbaycan halkının aynı milletin evlatları olduğunu söyledi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesi ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesini arzu ettiğini belirterek "Biz aynı milletin evlatlarıyız. Biliyorum ki sizin de gönlü bizimledir. Bizim gönlümüz, kaderimiz ve geleceğimiz birdir." dedi.

Tatar, Azerbaycan'ın haber kanallarından Real TV yayınına katılarak soruları yanıtladı.

KKTC ve Azerbaycan halklarının benzer acılardan geçerek bugünlere geldiğini kaydeden Tatar, her iki ülkenin benzer mücadele verdiğini söyledi.

Tatar, Kıbrıs'ta egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modelini öngören yeni siyaset ve Kıbrıs Türklerinin yıllardır verdiği haklı mücadeleye değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ana vatan Türkiye'nin tam desteğiyle ortaya konan yeni siyasetin meşruiyetinin tüm dünyaya anlatılmaya devam edileceğine vurgu yaptı.

Azerbaycan'ın haklı davası olan Dağlık Karabağ'da elde ettiği başarı ve topraklarını geri almasının, Kıbrıs Türk halkında yarattığı mutluluğu dile getiren Tatar, "Büyük bir destan yazarak Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan kardeş Azerbaycan'ı bu büyük zaferden dolayı kutluyorum." dedi.

"Aynı milletin evlatlarıyız"

Tatar, Azerbaycan'ın kazandığı zaferin tüm Türk dünyasının zaferi olduğuna dikkati çekti.

İki ülke ilişkilerine de değinen Tatar, Kıbrıs Türklerinin, Azerbaycan halkı ile gönül bağı olduğunu vurgulayarak "Biz aynı milletin evlatlarıyız. Biliyorum ki sizin de gönlü bizimledir. Bizim gönlümüz, kaderimiz ve geleceğimiz birdir. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC 'bir millet üç devlet' olarak her daim ve her koşulda bir bütün olacaktır." diye konuştu.

Tatar, KKTC'nin, Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki temsilcisi olduğunu söyledi.

İkili ilişkilerin her alanda gelişmesini arzu ettiğini bildiren Tatar, iki ülke arasında charter uçuşlarının başlaması ve ticari ilişkilerin ilerlemesi beklentisinin altını çizdi.