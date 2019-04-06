Tatar Salim Döner Yapılışı (Et Döner Nasıl Yapılır?)
1 saat önce
Et döner nasıl yapılır videosunu Tatar Salim Döner'in mutfağından çektik. Keyifli seyirler.
Et döner nasıl yapılır videosunu Tatar
Salim Döner'in mutfağından çektik. Keyifli seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:20 Kaynak: Youtube
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