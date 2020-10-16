Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov, Türk firmalara İzmir'den çağrı yaptı

Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov: "Türk firmalarına Tataristan'ı Rusya ve Avrasya ekonomik bölgesine çıkış olarak görmelerini öneriyoruz"

"Türk firmalarının Tataristan'a yaptığı yatırımlar 2 milyar doları aştı"

" Türkiye, Tataristan'ın önemli bir yurt dışı partneridir"

İZTO Başkanı Mahmut Özgener: "Tataristan, yatırım açısından en cazip bölgelerden biri"

İZMİR - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası arasında ekonomik anlaşma imzalandı. İzmir'e gelen Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, Türk firmalarının Tataristan'a yaptığı yatırımların 2 milyar doları aştığını belirterek, daha fazla yatırım için Türk firmalarını Tataristan'a davet etti. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise Tataristan'ın yatırım için en cazip bölgelerden biri olduğunu ifade etti.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, bir çeşit ziyaret ve iş birliği toplantıları yapmak amacıyla İzmir'e geldi. İzmir'de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşen Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, daha sonra İzmir Ticaret Odasını ziyaret etti. Burada İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmur Özgener ile bir görüşme gerçekleştiren Minnihanov, ardından İzmir-Tataristan Ekonomik İşbirliği toplantısına katıldı.

"Türk firmalarının Tataristan'a yaptığı yatırımlar 2 milyar doları aştı"

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov, Türkiye ile Tataristan arasında iş birliğine çok önem verdiklerini söyleyerek, "Bu iş birliklerin gelişmesiyle Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında ilişkiler büyüyor. Türkiye'de 18 belediye ile kardeş şehir anlaşmamız bulunuyor. Türkiye ile Tataristan arasında düzenli uçak seferleri yapılıyor. Türkiye, Tataristan'ın önemli bir yurt dışı partneridir. Türk firmalarının Tataristan'a yaptığı yatırımlar 2 milyar doları aştı. Birçok Türk şirketi Tataristan'da başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Türk firmalarına Tataristan tavsiyesi

Tataristan Cumhuriyetinin Rusya Federasyonu içerisinde; otomotiv, petrokimya, elektronik ve tarım sanayisi gibi önemli bir konumu bulunduğunu belirten Rustam Minnihanov, "Türk iş insanlarının bundan sonraki dönemde de Tataristan'a yatırım yaparak önemli projelere imza atacağına inanıyoruz. Türk firmalarına Tataristan'ı Rusya ve Avrasya ekonomik bölgesine çıkış olarak görmelerini öneriyoruz" şeklinde konuştu.

"Tataristan, yatırım açısından en cazip bölgelerden biri"

Toplantıda konuşan İZTO Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise İZTO olarak ülkeler arasından ekonomik, ticari ve kültürel alışverişin arttırılmasında köprü görevi görmekten dolayı memnuniyet duyduklarını söyleyerek, "Tataristan, Minnihanov döneminden en cazip yatırım bölgelerinden biri oldu. Türk yatırımcıların da en çok avantajları nedeniyle Tataristan'ı tercih ediyor. Bugün yapılacak temasların gelecekte imza atılacak önemli işbirliklerine vesile olmasını diliyorum. Daha fazla firmamızın Tataristan'a ilgi göstermesini diliyorum. Bu amaçlar doğrultusunda imzalayacağımız anlaşmayla Türkiye-Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu'nu kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Shamil Ageev ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası arasında mutabakat zaptını imzaladı. Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov, daha sonra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşmek üzere İzmir Ticaret Odasından ayrıldı.