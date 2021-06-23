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Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz - Son Dakika

Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz

23.06.2021 17:40
Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz, System.String[]

TATARİSTAN Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak, "Tataristan'da birçok Türk şirketi kendi yatırımlarını gerçekleştirdi.

TATARİSTAN Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak, "Tataristan'da birçok Türk şirketi kendi yatırımlarını gerçekleştirdi. Bizim de öyle bir düşüncemiz var. Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne ziyaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kimya İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Cumhurbaşkanı Minnihanov'u karşıladı. Türkiye'ye her geldiklerinde kendilerini evlerindeymiş gibi hissettiklerini söyleyen Minnihanov, "Sizinle aynı sofrayı paylaşmak aynı yemeği yemek çok güzel. Biz de bir laf vardır, 'Görüşmek bir ömürdür'. Biz her Türkiye'ye gelişimizde evimizdeymiş gibi ağırlanıyoruz. Kendimizi burada çok iyi hissediyoruz, şeref duyuyoruz. Dünyanın çok ülkesinde bulundum, çok organize sanayi bölgesi gördüm. Türkiye'de yapıldığı gibi başka dünyada daha güzel örneği yok. Türkiye dünyaya örnek oluyor. Hem kendi organize sanayi bölgelerinizle ve girişimcilere, iş adamlarına vermiş olduğunuz destek açısından da güzel bir örneksiniz." dedi.

'YATIRIM GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ'Türk halkının çok çalışkan olduğunu ifade eden Minnihanov, "Türk milleti, Türk halkı çok çalışkan girişimci ve uğraşan bir halktır. Böyle bir halk için hükümet tarafından tüm gerekli destekler sağlanıyor ve bunun alt yapısı ile temeli oluşturuluyor. Daha önce de Türkiye'deki organize sanayilerini gezdik çalışma tecrübelerini öğrendik. Türkiye'nin yönetimi ve yardımıyla da Tataristan'da birçok Türk şirketi kendi yatırımlarını gerçekleştirdi. Bizim de öyle bir düşüncemiz var. Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz. Sayın bakanla da görüştük. Kendisi heyecan dolu ve bize 'gelip çalışın' dedi. Biz de kabul ediyoruz. Biz de çalışkanız hükümet olarak ama siz bizden daha çok gayret gösteriyorsunuz, siz daha çalışkansınız. Burada tüm her şey sağlanmış. Biliyoruz gaz, su temini var. Ayrıca burada manevi destek de var. Gelip çalışacağız, sizlerle birlikte olacağız. Türkiye bizimle birlikte olsun." diye konuştu.'YATIRIM İÇİN TÜRKİYE'YE BEKLİYORUZ'Tataristanlı iş adamlarını Türkiye'ye yatırım için beklediklerini belirten Kimya İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı da, "İki dost ülkenin özellikle de iki ülkede yaşayan aynı milletin evlatları olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yatırım için sizleri Türkiye'ye bekliyoruz. Sayın bakanımız inanılmaz destek veriyor bize. En kısa sürede sizi ülkemize bekliyoruz. Bize şeref ve gurur verdiniz" dedi.

- Dilovasıkocaeli
Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz
Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz
Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz
Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz
Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz
Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz
Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz
Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tataristan Cumhurbaşkanı: Türkiye topraklarına yatırım gerçekleştirmek istiyoruz - Son Dakika


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