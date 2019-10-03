Son Dakika Haberleri: Tataristan'da fotoğraf sergisi
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Tataristan'da fotoğraf sergisi

30 dakika önce

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'ndan Çarlık Rusya'sına Bakmak" başlıklı fotoğraf sergisi açıldı.

Tataristan'da fotoğraf sergisi, System.String[]

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'ndan Çarlık Rusya'sına Bakmak" başlıklı fotoğraf sergisi açıldı.

Serginin Kazan Kremlini'ndeki açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Tataristan Parlamento Başkan Yardımcısı Rimma Ratnikova, milletvekilleri, Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan, Tataristan Milli Arşiv yetkilileri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Açılışta konuşma yapan Uğur Ünal, tarihi olayların adalet ve doğru bilgiyle değerlendirilebileceğini, bunun için de birinci elden arşiv kaynaklarının önemli olduğunu söyledi.

Ünal, hem Tataristan hem de Türkiye'deki devlet arşivlerinin tarihe ışık tutmak adına muazzam birer kaynak olduğunu dile getirdi.

Daha önce Rusya'nın St. Petersburg ve Moskova şehirlerinde de açılan sergi 5 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Tataristan Cumhuriyeti, Tataristan, Rusya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mucize Doktor'un Nazlı'sı kırmızı süper mini elbisesiyle hayran bıraktı
Soner Polat'ın cenazesinde askerlerin düzensiz yürüyüşü şaşkına uğrattı Hanife yataktan video paylaştı, herkes kimin çektiğini sordu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 21:15:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tataristan'da fotoğraf sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]