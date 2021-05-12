Tataristan'da okula silahlı saldırının faili tutuklandı - Son Dakika

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir okula silahlı saldırı düzenleyen İlnaz Galyaviyev tutuklandı.

Kazan'da 175 numaralı okula silahlı saldırı düzenleyen Galyaviyev mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Galyaviyev hakkında 11 Temmuz'a kadar tutuklama kararı verdi.

Tataristan Başsavcı Yardımcısı Aleksey Zaika, Galyaviyev'in suçunu itiraf ettiğini belirterek, dava ile ilgili incelemeye göre tutukluluk süresinin 2 ay daha uzatılabileceğini bildirdi.

Dün Kazan'da 175 numaralı okula düzenlenen silahlı saldırıda 7'si öğrenci 9 kişi hayatını kaybetmiş, 20'nin üzerinde kişi yaralanmıştı.