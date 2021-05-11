Tataristan'da okuldaki silahlı saldırıda can kaybı 11'e yükseldi

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da okulda çıkan silahlı çatışmada can kaybının 11'e yükseldiği bildirlidi.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırıda hayatını kaybedenlerin 11'e çıktığı ifade edildi. Hayatını kaybedenlerin, 1'i öğretmen, 1'i pedagog ve 8 öğrenci olduğu bildirildi. Olayın Kazan'daki Faizi Caddesi'nde 175 numaralı okulda meydana geldiği, kimliği belirsiz bir gencin okul yakınında sivillere ateş açtığı bildirildi. İlk bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren genç vurularak gözaltına alındı. Yerel medya, saldırının gerekleştiği okulda, 52'si öğretmen, 70'i okul çalışanı ve 714 öğrenci olmak üzere yaklaşık 820 kişinin bulunduğunu aktardı. Saldırıda 32 yaralanın hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.