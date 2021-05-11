Tataristan'daki katliamcı dehşete düşüren paylaşım: Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim

Rusya'ya bağlı Tataristen Cumhuriyeti'nde bugün sabah sıralarında yaşanan olayda, Kazan Faizi Caddesi'ndeki 175 numaralı okulda giren saldırgan, aralarında 1'i öğretmen, 1'i pedagog ve 9 öğrenciyi öldürdü.

Okula saldırıyı iki kişinin planladığı ve saldırganlardan birinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Okula saldırı gerçekleştiren İlnaz Galyaviev'in saldırıyı gerçekleştirmeden 1 saat önce yaptığı sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.

Galyaviev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim. Sonra da kendimi vuracağım" ifadelerini kullandı.

11 EYLÜL'DE DOĞDUĞU İÇİN ÖVÜNÜYORMUŞ

Polis ekiplerinin saldırganların arkadaşlarının ifadelerinden edindiği bilgilerde, saldırgan Galyaviev'in sürekli olarak, ABD'deki 11 Eylül 2001 terör saldırısı tarihinde doğmasıyla övündüğü belirtildi.

Diğer yandan saldırının ardından Kazan'daki tüm okullar eğitime ara verdi.