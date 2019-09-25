Tataristan'dan Marmaris'e kardeşlik festivali

Marmaris Belediyesi ve kardeş şehri Nizhnekamsk Belediyesi, iki şehrin yakınlaşmasını arttıracak özel bir etkinliğe imza attı. "Kardeşlik ve Kavuşma Festivali" adıyla gerçekleştirilen etkinliğin ilk günkü programına 19 Mayıs Gençlik Meydanı ev sahipliği yaptı.



Festival için Tataristanlı bir heyet Marmaris'e geldi. Kardeşlik mesajıyla hazırlanan gecede Tatar kültürünün çok renkliliğini sergileyen Tataristan Dans Topluluğu'na Muğla Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi eşlik etti. Tataristanlı Opera Sanatçısı Elvira Gimatdinova da festival kapsamında sahne alarak, güçlü sesiyle izleyenlere müzik dolu dakikalar yaşattı. Nijnekamsk'tan gelen Tatar aşçılar ise sahne öncesinde meydanda kurulan mutfakta Tataristan mutfağına özel lezzetler hazırlayarak, Marmarislilere ikram etti. Gecenin sonunda Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, Sanatçı Elvira Gimatdinova'ya çiçek vererek tüm Tatar konuklara katkıları için teşekkür etti.



Festival kapsamındaki etkinlikler bu akşam saat 20.00'da İçmeler Gölenye Meydanı'nda hazırlanacak olan sahnede tekrar edilecek. Tarafların her yıl düzenleme kararı aldığı festivalin, iki kentin halkının yakınlaşması ve kültürlerin tanıtımı için önemli olduğu düşünülüyor. - MUĞLA