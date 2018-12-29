Tataristan Devlet Sinema Genel Müdürü Aytuganova'dan Kazım Kurt'a Ziyaret
42 dakika önce
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tataristan Devlet Sinema Genel Müdürü Milyauşa Aytuganova ile bir araya geldi.
Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
, Tataristan
Devlet Sinema Genel Müdürü Milyauşa Aytuganova ile bir araya geldi.
Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirilen ziyarete Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı ve Türkiye
Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca
, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes
Demir ile Türk Dünyası Belgesel Film Festivali
Yurt Dışı Direktörü Bayram Bayrammuhamedovla katıldı.
Tataristan Devlet Sinema Genel Müdürü Milyauşa Aytuganova, ziyarette yaptığı konuşmasında, Kazım Kurt'un ismini sık sık duyduklarını ve başarılı çalışmalara imza attıklarını ifade etti. Türkiye ile Tataristan'ın Kazan Tatarlarının mecburi göçünü anlatan Mahmut Galyau'nun "Muhacirler" eserinden uyarlanan bir film çekeceklerini belirten Aytuganova, film çekimleri öncesinde Eskişehir'e gelecek incelemelerde bulunduklarını ifade etti. Başkan Kurt ile de bir süre sohbet eden Aytunganova, film konusunda görüş alışverişinde bulundu. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:05 Kaynak: İHA
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