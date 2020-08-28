Tataristan heyeti Mersin'de - Son Dakika

Tataristan heyeti Mersin'de

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hayatın normalleşmesiyle kurulacak iyi ilişkiler sayesinde Mersin'e fayda sağlayacak çalışmaları hızlandıracaklarını söyledi.

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hayatın normalleşmesiyle kurulacak iyi ilişkiler sayesinde Mersin'e fayda sağlayacak çalışmaları hızlandıracaklarını söyledi.

Başkan Seçer, Tataristan Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti yetkili temsilcisi Ayrat Gataullin ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Tataristan heyetinin ziyaretinde yetkili temsilci yardımcısı Albert Lalyshev, yetkili temsilci başdanışmanı Hakan Coşkun ve Kazan KMEZ Şirketi Dış Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayrat İsmagilovda yer aldı. Salgın sürecinin ülkeler arasındaki ekonomik, sportif ve kültürel faaliyetlere de etki ettiğini vurgulayan Başkan Seçer, "İnsanların bir araya geldiği bütün çalışmalar şu anda korona virüsten dolayı beklemede. Karşılıklı ziyaretler de bu sebeple şu anda yapılamıyor. Biz burada kültürel etkinlikler de yapamıyoruz. Tabi diğer ülkelerde, dünyanın diğer yerlerinde de durum aynı. Umut ediyorum kısa süre içerisinde normalleşiriz" dedi.

Seçer, ülkeler ve belediyeler arasındaki işbirliğini önemsediklerini söyledi. Hayatın normalleşmesiyle kurulacak iyi ilişkiler sayesinde Mersin'e fayda sağlayacak çalışmaları hızlandıracaklarını belirten Seçer, "İnsanların diyalog kurması, toplumların diyalog kurması, birbirlerine yardımcı olması, birbirlerinin eksiğini tamamlaması geride olan toplumlar için önemlidir. On birimde alacağınız mesafeyi eğer iyi ilişkiler içerisinde olursanız, size yardımcı olanlar olursa bunu üç birime düşürürsünüz. Zamandan kazanırsınız. Bunun için hayatın normalleşmesinden sonra belediyemiz kentimizle ilgili fayda sağlayabileceğimiz her türlü çalışmaları yine hemen süratle başlatacağız" diye konuştu.

Seçer, Tataristan'ın geniş tarım topraklarına sahip olduğunu, özellikle hububat ürünleri alanında Mersin'le karşılıklı alışverişin sağlanabileceğini vurgulayarak, "Turizm, tarım, sanayi, lojistik ki liman kenti Mersin. Birçok alanda bu kent istikbal vaat eden bir kent. Onun için her bölgeden her ülkeden iş insanlarının gelip burayı görmesini istiyorum. Mersin'in gelecekte umut vaat eden bir kent olarak dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyorum birçok alanda. Her alanda burada yatırım mümkün. Bizim burada belki sizin kadar geniş arazilerimiz yok ama çok daha verimli, daha katma değeri yüksek ürünler alabileceğiniz bir mikroklima iklimi var Mersin'in. Burada meyvecilik, daha çok sebzecilik işte örtü altı sera o bölgelerde pek tabi bunlar olmuyor. Daha çok tarla bitkileri dediğimiz yağlı tohumlar, hububat, bu tarzda ürünler yetişiyor. Burada o ürünler ekonomik olmaz. Çünkü bizim topraklar verimli, birim alanından çok daha yüksek alabiliyoruz burada. Ama işbirliği olmaz anlamına gelmez. Siz çok önemli yağlı tohumlar, hububat üreticisi bir ülkesiniz. Bizlerin de buna ihtiyacı var. Biz buğday üreten bir ülkeyiz ama bizim yine buğday açığımız olur. Neden? Kaliteli buğday sıkıntısı dönemsel olarak yaşanabiliyor" şeklinde konuştu.

Bu ürünlerin tonaj olarak yettiğini ancak yağlı tohumlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Seçer, "Yine yağlı tohumlar, bizim buranın ayçiçeği üretimi çekirdek olarak bizim ihtiyacımız olan yağı karşılamıyor. Mutlaka Türkiye'nin dışarıdan yağlı tohumlar ithal etmesi lazım. Başta ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola bunlar bizim için önemli ithalat kalemleri. Dolayısıyla işbirliğine açık bir ülke Türkiye ve bölge. Çok istikbal vaat eden bir bölge. Umut ediyorum bu çalışmalarınız, ziyaretleriniz faydalı olacak. Benim de sunacağım katkı varsa sunmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Yetkili temsilci Ayrat Gataullin ise Başkan Seçer'e Tataristan ve Türkiye arasında özellikle belediyeler arası ilişkiler ve destekleri için teşekkür etti. İlerleyen süreçte de işbirliğine hazır olduklarını vurgulayan Gataullin, "Hem kültürel etkinlikleri hem ekonomik ilişkileri her zaman daha da geliştirmeye hazırız ve çok isteriz" dedi. - MERSİN

Vahap Seçer, Tataristan, Türkiye, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tataristan heyeti Mersin'de - Son Dakika Ekonomi

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