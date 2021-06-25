Ankaralı otomotiv şirketi Karba ile Kamaz arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Ankara'da araç üstü ekipman üreten Karba Otomotiv ile Rusya'nın en büyük ağır ticari araç üreticisi Kamaz arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Ankara Sanayi Odasından (ASO) yapılan açıklamaya göre, Karba'nın Ankara fabrikasında gerçekleşen imza törenine, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov da katıldı. İş birliği anlaşması, Karba Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Musa Ertunç ile Kamaz Yönetim Kurulu Başkanı Sergey Kogogin tarafından imzalandı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, törende yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha büyük hacme ulaşabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yan sanayi oldukça gelişti. Rusya'da gördüğüm en büyük eksiklik yeteri kadar yan sanayi firması olmayışı. Bu anlamda Türkiye, binek araçtan kamyonlara kadar Avrupa'daki global üreticilerin en büyük tedarikçilerinden birisi. Kamaz da Tataristan'ın en büyük üreticilerinden bir tanesi. Kamaz burada katalizör olursa güzel iş birlikleri çıkartabileceğimizi düşünüyorum."

Tataristan'daki araçların yedek parçalarını Ankaralı sanayiler olarak üretmeye hazır olduklarını da vurgulayan Özdebir, "Üst yapılarıyla ilgili her türlü ortak faaliyetlerde bulunabiliriz. Yalnızca iki ülke için değil, Afrika'dan Orta Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar çok güzel işler yapabileceğimize inanıyorum. Karba ve Kamaz'la başlayan bu iş birliği iki ülke arasındaki iş hacmini daha da arttıracaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmayla Karba, Kamaz tarafından üretilen kamyonları, yeni nesil itfaiye araçları, çöp toplama ve belediye hizmet araçlarına dönüştürecek. İlk etapta yıllık 2 bin, daha sonra yıllık 6 bin araç üretilecek ve başta Tataristan olmak üzere Rusya'nın tüm bölgelerindeki belediyelerin ihtiyaçları karşılanacak.

Minnihanov ve beraberindeki heyet, daha sonra Karba Otomotiv'in üretim tesislerini gezerek çalışmaları hakkında bilgi aldı.