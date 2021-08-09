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Tataristan-Türkiye ticari ilişkileri "güvenle" büyüyor - Son Dakika

Tataristan-Türkiye ticari ilişkileri "güvenle" büyüyor

09.08.2021 13:36

Tataristan Yatırım Ajansı Başkanı Taliya Minullina, Tataristan ile Türkiye arasındaki güven bağının ikili ticaretin gelişmesinde anahtar rol oynadığını belirtti.

Tataristan Yatırım Ajansı Başkanı Taliya Minullina, Tataristan ile Türkiye arasındaki güven bağının ikili ticaretin gelişmesinde anahtar rol oynadığını belirtti.

Minullina, AA muhabirine, yurt dışında iş yaparken en önemli hususun güven olduğunu ve iş insanlarının sermaye yatırımlarını sağlama almak istediklerini söyledi.

Tataristan ile Türkiye arasındaki güven bağının ikili ticaretin gelişmesinde anahtar rol oynadığını vurgulayan Minullina, "Ortak tarih ve kültüre sahibiz. Kolayca anlaşıyoruz. Bu da aramızdaki güvenin temelini oluşturuyor." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleri arasında en iyi ilişkiyi Türkiye ile kurduklarını ve en fazla yatırımı bu ülkeden aldıklarını ifade eden Minullina, şöyle konuştu:

"Hemen her yıl Türkiye'yi birkaç defa ziyaret ediyoruz. Sadece İstanbul ve Ankara'ya değil, Denizli'ye, Antalya'ya, birçok şehre geliyoruz. Türkler, çok misafirperver. Her defasında kendimizi evimizde hissediyoruz. Bu ikili ilişkilerimizi sağlamlaştırmak ve bu güveni kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Türk iş insanlarıyla gerçekleştirilen iş birliklerinden başarılı sonuçlar çıkmasının da ilişkilerin derinleşmesinde güven kadar önemli rol oynadığına dikkati çeken Minullina, "Bu karşılıklı fayda sağlayan iş birliği hem Türk hem de Tatar halkını başarıya götürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Tataristan'a en çok yatırım Türkiye'den

Minullina, Rusya'nın 85 federal bölgesinin bulunduğunu belirterek, Tataristan'ın Moskova'dan sonra ikinci büyük bölge olduğunu dile getirdi.

Tataristan'ın Rusya dahil 79 ülkeden yabancı yatırım aldığı bilgisini veren Minullina, "Türkiye, 2,5 milyar dolarlık yatırımla bu ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Tataristan'daki yatırımlara etkisine de değinen Minullina, şunları kaydetti:

"İş insanları birçok alanda iş yapıyor, birinden kazandığını başka bir yatırıma dönüştürüyor, yeni iş kuruyor. Kovid-19 salgını sürecinde bekledikleri gelirleri elde edemediler. Bu nedenle de yeni yatırım yapmakta zorlandılar ancak hiçbir projeyi iptal etmediler."

Minullina, bu süreçte ödemelerin ve finansman modellerinin yeniden yapılandırmasına yardımcı olduklarını, bazı projelerin ötelenmesinde kolaylık sağladıklarını söyledi.

"Yeni iş birliklerine imza atmak istiyoruz"

AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu "12'nci Kazan Summit 2021 Zirvesi"ne ilişkin değerlendirmede bulunan Minullina, etkinliğin yalnızca İİT ülkelerinden Rusya'ya yapılacak yatırımları artırmayı değil, aynı zamanda ticaret, kültür, turizm ve eğitim alanlarında iş birliğini de hedeflediğini anlattı.

Minullina, her kesimin faydalanacağı bir platform oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, "IIT, 57 ülkeden oluşuyor. Zirveye bu yıl 64 ülkeden katılım oldu. Bu da İslam veya IIT ülkeleri dışından da gelenlerin olduğunu gösteriyor. Onlar da İslam dünyasıyla iş yapmak için buradalardı. Bu da düzenlediğimiz etkinliğin ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne seriyor." dedi.

Zirveye ilginin bir önceki etkinliğe kıyasla salgına rağmen artış gösterdiğini söyleyen Minullina, bu yılki zirvede 4 bin 750 kişinin ağırlandığını bildirdi.

Minullina, katılımcı sayısından ziyade kalitesinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Karar alıcıları, iş insanlarını ve girişimcileri buraya çekmek istiyoruz. Gelecek yıllarda Rusya ve IIT ülkelerinin başkanlarını da ağırlamayı ve yeni iş birliklerine imza atıldığını görmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

"Stratejik ortak" vurgusu

Tataristan'ın hedeflerine de değinen Minullina, diğer ülkeler için stratejik ortak olmak istediklerini anlattı.

Minullina, "Çalışmalar sadece bir yatırım projesinden ibaret olmamalı. Firmalarla ortak girişim (joint venture) kurabileceğimiz, birlikte eğitimler alabileceğimiz, stratejik planlar yapabileceğimiz bir stratejik ortaklık kurmalıyız. Artık eskisi gibi çalışmıyoruz." dedi.

Tataristan-Türkiye ticari ilişkileri güvenle büyüyor
Tataristan-Türkiye ticari ilişkileri güvenle büyüyor
Tataristan-Türkiye ticari ilişkileri güvenle büyüyor
Tataristan-Türkiye ticari ilişkileri güvenle büyüyor

Yatırım, Türkiye, Rusya, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tataristan-Türkiye ticari ilişkileri 'güvenle' büyüyor - Son Dakika


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