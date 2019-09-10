Son Dakika Haberleri: Tatarlı'da "Halk Günü" toplantısı
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Tatarlı'da "Halk Günü" toplantısı

1 saat önce

Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde, Belediye Başkanı Şuayyip Çiçek "Halk günü" toplantısı düzenlendi.

Tatarlı'da

Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde, Belediye Başkanı Şuayyip Çiçek "Halk günü" toplantısı düzenlendi.

Belediye düğün salonundaki vatandaşların istek ve taleplerini iletildiği toplantıda, kasabanın önde gelen sorunlarının görüşüldüğü bildirildi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Şuayyip Çiçek, Tatarlı'ya gönülden bağlı olduklarını bu sebeple de beldeyi bütün belde sakinleriyle birlikte yöneteceklerini söyledi.

Her vatandaşın dilediği gibi söz alıp konuşma yapmasını istediğini kaydeden Çiçek, "Tatarlı kasabası hepimizin. İçinde bizler yaşıyoruz. El birliğiyle, birlik ve beraberlik içerisinde bu güzel kasabamızı yönetelim." dedi.

Tatarlı, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:14 Kaynak: AA
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