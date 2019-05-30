Tatarlı Höyük'te 12. dönem kazıları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) adına yürütülen Tatarlı Höyük kazılarının 12. dönem çalışmalarına başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) adına yürütülen Tatarlı Höyük kazılarının 12. dönem çalışmalarına başlandı.

ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Ceyhan ilçesinin doğusunda yer alan ve Adana Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle 2007'den bu yana yürütülen Tatarlı Höyük kazılarında, neolitik dönemden Geç Helenistik döneme kadarki yerleşimler gün ışığına çıkarılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Serdar Girginer, çalışmaların Adana'nın tanıtımı için önemli olduğunu belirtti.

Girginer, kazı çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

"Hititler döneminde çok büyük bir şehirle karşılaşıldı. Tapınakları, taş döşemeli ve rampalı kutsal tören yolu, şehre giriş yolunun kulesiyle kent surları ve seramik pişirme fırınları ile son derece gelişkin yerleşimin orta Anadolu Hitit kentleriyle olan bağlantısını sunan önemli bilgilere ulaşıldı. Gözlemlerimize göre bu çağda kentin en az 2-3 kilometrelik bir alana yayıldığı görülüyor. Kentin Hitit Çağı'ndaki isminin 'Lawazantiya' olduğu düşünülüyor. Son yıllarda höyüğün üst tabakalarında yaptığımız kazılarda, Helenistik dönemde son derece faal bir yerleşimle karşılaştık. Kumaş üreten, bağcılıkta belki de bir marka olan yerleşimin Kıbrıs, Fenike sahilleri, Ege adaları ve hatta Mısır ile özellikle deniz yoluyla ticaret yaptığı ortaya çıktı."

Girginer, neolitik dönemde de Tatarlı Höyük'ün önemli bir yerleşime sahip olduğunu öğrenmeye başladıklarını, bu gelişmeyle ilgili çalışmaları da planlanmaya başlandıklarını aktardı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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