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'Tatbik' araçtaki 2,5 kilo esrarı buldu - Son Dakika

'Tatbik' araçtaki 2,5 kilo esrarı buldu

15.02.2022 16:51
'Tatbik' araçtaki 2,5 kilo esrarı buldu

ÇANAKKALE Biga'da, jandarmanın durdurup narkotik köpeği 'Tatbik' ile arama yaptığı araçta 2,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına aldı.

ÇANAKKALE Biga'da, jandarmanın durdurup narkotik köpeği 'Tatbik' ile arama yaptığı araçta 2,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına aldı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Biga ilçesinde 2 şüphelinin temin ettikleri esrar maddesini satmak istediği yönündeki istihbari bilgi üzerine harekete geçti. Ekipler, ilçeye bağlı Gündoğdu köyü mevkiinde durdurdukları araçta, narkotik köpeği 'Tatbik' ile arama yaptı. Araç içerisinde gizlenmiş 2,5 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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Çanakkale, Narkotik, Tragger, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Tatbik' araçtaki 2,5 kilo esrarı buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Tatbik' araçtaki 2,5 kilo esrarı buldu - Son Dakika
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